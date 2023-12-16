Беженцы с Украины, заполонившие Польшу, принесли в страну нацистскую идеологию. Помимо этого, отмечается рост числа местных жителей с венерическими заболеваниями, пишет издание Myśl Polska.

Обозреватель Пшемыслав Пяста рассказал, что поклонники Степана Бандеры и его нацистсткой идеологии являются для Польши маргинальным явлением. Местные жители вряд ли подхватят нечто подобное, но неонацисты активно распространяют эти идеи среди украинской диаспоры, которая постоянно увеличивается.

По мнению журналиста, поляки должны бороться с подобными проявлениями, ставя шовинистов, транслирующих антипольские взгляды, на место.

Другим неприятным сюрпризом стало увеличение количества жителей, заболевших сифилисом в 2023 году. Кроме того, с прошлого года растет и число ВИЧ-инфицированных. Происходит это из-за нежелания властей Польши проверять огромные толпы беженцев, пересекающих границу со стороны Украины.