Мошенники взломали аккаунт Андрея Урганта и связываются с его знакомыми, чтобы выманивать у них деньги. Об этом сам актер рассказал подписчикам в социальных сетях.

Аферисты от имени Урганта-старшего пишут всем его контактам и рассказывают о серьезных финансовых проблемах. При этом они заявляют, что актер якобы находится в Таиланде.

Сам Андрей Ургант написал, что он в Санкт-Петербурге и никаких сложностей с деньгами у него нет. Он призвал поклонников не вестись на сообщения проходимцев и уж тем более, не переводить им какие-то средства.

Для того чтобы предупредить пользователей Сети о мошенниках, Урганту даже пришлось прервать подготовку к встрече Нового года.

Напомним, телефонные мошенники активизировались под новый год, поэтому следует быть предельно внимательными и бдительными, чтобы не попасться на их удочку.