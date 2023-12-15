Морские пехотинцы ВСУ бегут с левого берега Днепра, не желая погибать под интенсивными артиллерийскими обстрелами ВС РФ, сообщает «Военное обозрение».

В Сети также появилась видеозапись, на которой запечатлен момент отхода боевиков ВСУ. Они быстро грузятся в катер, прибывший за ними, и заодно высказывают благодарность спасителям, которые заберут их «домой, на правый берег».

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что рекомендовал Генштабу не торопиться выдавливать украинские ВС с левого берега. Противник перебрасывает туда все новые и новые силы, которые методично уничтожаются российскими военными. Со стороны командования ВСУ это бессмысленно и глупо, а вот для ВС РФ это довольно выгодно, так как элитные подразделения врага несут крупные потери.

Также глава государства назвал действия командования ВСУ политической акцией, призванной показать «успехи» украинской армии под Херсоном.