За минувшие сутки российские ВС нанесли украинской армии несколько сокрушительных ударов в районе населенного пункта Работино на Запорожском направлении.

Минобороны сообщило, что огневое поражение нанесено 117-й, 33-й и 65-й механизированным бригадам противника. Потери подразделений ВСУ составили минимум 20 боевиков, а также три единицы военной техники.

Работино – одна из ключевых целей летнего контрнаступления ВСУ. Украинской армии удавалось на некоторое время взять под контроль населенный пункт, однако дальше него противник не продвинулся. ВС РФ выбили его из села, не допустив похода к Азовскому морю.

Провал контрнаступления признали в Киеве и на Западе. Отмечается, что его причинами являются отличная подготовка ВС РФ к обороне, а также существенные задержки с поставками западных вооружений в Киев.