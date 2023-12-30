Теракт ВСУ в Белгороде – это попытка отвлечь внимание от неудач украинской армии в зоне проведения специальной военной операции. Киев атаковал город реактивными системами залпового огня Vampire чешского производства, а также двумя ракетами «Ольха» с кассетными боевыми частями. Последние относятся к запрещенным боеприпасам, сообщило Минобороны РФ.

ПВО сбила большую часть ракет и реактивных снарядов, однако некоторые из них все же попали по центру Белгорода. В результате 12 взрослых и два ребенка погибли, 108 человек, в числе которых 15 детей получили ранения разной степени тяжести.

Военное ведомство отметило, что Киев таким образом не только отвлекает внимание от поражений на фронте, но и пытается спровоцировать Россию на подобные действия. Без ответа теракт точно не останется.