Российский квадрокоптер пошел на таран и сбил украинский ударный дрон «Баба Яга», который возвращался с боевого задания. Вражеский беспилотник после сильного удара сверху рухнул на подконтрольной РФ территории.

Квадрокоптером управлял боец-десантник Дальневосточного отдельного гвардейского соединения ВДВ России. Он проводил воздушную разведку, когда заметил летящую рядом «Бабу Ягу». Военнослужащий принял решение атаковать гексакоптер. Он поднял свой дрон на максимально возможную высоту и ударил сверху по вражескому ударному дрону.

После этого «Бабу Ягу» забрала эвакуационная группа ВДВ и доставила в штаб для изучения.

Украинский дрон предназначался для использования в сельскохозяйственной сфере, однако его переделали для сброса взрывных устройств. Остальные особенности БПЛА – огромные размеры и большая грузоподъемность, а также наличие сразу нескольких аккумуляторов, позволяющих продолжать полет даже при разрядке или поражении одного из них.