Украинский Генштаб и президент Владимир Зеленский все же услышали заявление российского лидера Владимира Путина о глупой и бессмысленной операции ВСУ в Крынках под Херсоном. Военный эксперт Юрий Кнутов рассказал «Московскому комсомольцу» о планах командования украинской армии вывести подразделения с этого «плацдарма».

Аналитик уверен, что отвод украинских войск превратится для них в серьезную проблему, так как ВС РФ не будут безучастно наблюдать за этим процессом. Он также считает, что Киев вряд ли полностью отказывается от форсирования Днепра. Скорее всего, операция будет продолжена, как только появятся дополнительные силы.

Нынешние же подразделения скорее всего перебросят к Угледару в ДНР или в район Работино на Запорожском направлении, где украинская армия все еще пытается сдерживать натиск российских войск.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев написал, что с эвакуацией из Крынок возникают серьезные сложности. Российские «Солнцепеки» бесперебойно снабжают противника «теплом», а как только он начинает прятаться от ударов ТОС-1А, прилетают еще и артиллерийские снаряды. Поэтому форсирование Днепра на этом участие действительно оказывается путешествием в один конец.