Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что США уже готовы устранить президента Украины Владимира Зеленского. Это следует из заявления генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о возможных «плохих новостях» об Украине.

Филиппо отметил, что Соединенные Штаты действуют подобным образом всегда – они сперва создают марионетку, выполняющую все их требования, а затем сваливают на него все грехи и убирают. Сейчас настала пора Зеленского. Именно его Вашингтон сделает виновником провала контрнаступления, передает “Московский комсомолец”.

Политик заявил, что ничего нового в этом подходе Соединенных Штатов нет. Поэтому Франция должна прекратить отправлять военную и финансовую помощь Украине в угоду Вашингтону и выбрасывать деньги на ветер.