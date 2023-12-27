Популярный российский эстрадный певец Филипп Киркоров рискует пропасть с экранов всех новогодних передач на ТВ впервые за последние тридцать с лишним лет из-за скандала с участием в голой вечеринке, организованной Анастасией Ивлеевой. Издание «Московский Комсомолец» со ссылкой на свои источники сообщает, что российскому королю объявили бойкот на телевидении.

Известно, что большую часть новогодних номеров с участием Филипа Киркорова записали еще в ноябре и готовили пустить в эфир на всех главных телеканалах России. Однако из-за громкого скандала с голой вечеринкой, организованной Ивлеевой, телевизионщики в срочном порядке монтируют новые версии новогодних программ, из которых вырезали выступления Филиппа Киркорова.

Источник издания сообщает, что уже принято решение вырезать Киркорова из финала шоу «Маски» и программы «Голубой огонек». Также артиста вырежут из современного ремейка советского фильма «Иван Васильевич меняет профессию», где Киркоров сыграл одну из главных ролей. Создатели фильма будут переснимать сцены с участием артиста, заменив его новым актером.

Также из эфира новогодних передач уберут выступления Лолиты и Анастасии Ивлеевой.