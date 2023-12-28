На Украине обсуждение нового законопроекта о правилах мобилизации постепенно превращается в оглушительный скандал. Эти самые правила, подразумевающие блокировку банковских счетов и огромные штрафы для уклонистов, называют уже возвращением крепостного права или рабством, передает МК.

Политолог Марат Баширов рассказал, что для него новый законопроект стал неожиданностью. Но его скорее всего разрабатывали совсем не украинские власти, а западные кураторы.

«Этот законопроект — часть сделки Запада с командой Зеленского. Как только они этот законопроект внесли, тут же Всемирный банк передал Украине более 1,3 млрд долларов на частичную компенсацию расходов бюджета страны. И сейчас Евросоюз выделит 20 миллиардов евро на помощь Украине», – высказал уверенность эксперт.

После многочисленных возмущений законопроект скорее всего ослабят, но незначительно. К примеру, уберут пункт о призыве в армию украинцев ростом до 130 см, не без юмора заметил Баширов.

По мнению политолога, законопроект будет принят. В основном за него проголосуют партии «Слуга народа» и «Голос», недостающие «за» доберут у «Европейской солидарности».