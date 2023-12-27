Возглавляющая Лигу безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила о проверке блогера Анастасии Ивлеевой Федеральной налоговой службой.

Началась проверка во вторник, 26 декабря. ФНС использует для ее проведения материалы, полученные от Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД.

Мизулина также высказала благодарность за быстрое реагирование правоохранительных органов на «шабаш», который был устроен Ивлеевой во время СВО.

Напомним, с осуждением общественности, а также с отменой концертов и критикой столкнулась не только Ивлеева, организовавшая «голую» вечеринку в клубе Mutabor, но и участники мероприятия – Филипп Киркоров, Лолита Милявская и другие знаменитости.