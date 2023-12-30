Около 10 часов по московскому времени российские ВСу ликвидировали надводный беспилотник ВСУ в акватории Черного моря. Об этом сообщило Минобороны РФ, передает РИА Новости.

Подробностей на данный момент нет, сообщается лишь, что безэкипажный катер был обнаружен и уничтожен в северо-западной части акватории.

Напомним, Киев давно применяет морские беспилотные аппараты для атак на Севастополь и корабли Черноморского флота. Также он пытается с их помощью наносить удары по Крымскому мосту. Большинство таких дронов, изготовленных на Западе, успешно уничтожается российскими кораблями и морской авиацией, которая патрулирует акваторию.