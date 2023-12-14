Румынские военные неподалеку от населенного пункта Гринду на границе с Украиной обнаружили воронку диаметром в полтора метра. Они заявляют, что она возникла после падения российского дрона-камикадзе.

Минобороны Румынии заявило, что появилась воронка, скорее всего, в ночь на 14 декабря, когда ВС РФ атаковали дунайские порты Одесской области. Точное ее происхождение все еще выясняется.

Также на происшествие отреагировало внешнеполитическое ведомство Румынии. МИД Назвал падение беспилотника на румынской территории «нарушением воздушного пространства» и заявил протест.

Ранее воронку от разорвавшегося дрона румынские военнослужащие находили в октябре. Они сообщили, что беспилотник рухнул неподалеку от населенного пункта Плауру, рядом с правым берегом Килийского рукава.