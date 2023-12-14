В ночь на 14 декабря Киев вновь попытался атаковать объекты на территории РФ, но эта попытка была пресечена, сообщает Минобороны страны.

Дежурные силы противовоздушной обороны действовали четко и перехватили девять беспилотных аппаратов самолетного типа над Московской и Калужской областями.

«Сегодня ночью пресечена попытка совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории России», – говорится в сообщении военного ведомства.

Ранее об уничтожении двух вражеских дронов над Наро-Фоминском сообщал мэр Москвы Сергей Собянин. Он уверен, что беспилотники летели на столицу.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил о дроне, сбитом над Сухиничским районом. Он также отметил, что жертв и разрушений нет.