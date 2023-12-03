Российские десантники задействовали дроны-камикадзе «Ланцет» для ударов по противнику на правом берегу Днепра, передает портал News.ru.

В результате были уничтожены плавсредства, используемые боевиками ВСУ для форсирования реки, военная техника и личный состав. Минобороны РФ показало на видео эффективную работу барражирующих боеприпасов.

Кроме того, бойцы российских войск использовали FPV-дроны в районе Артемовска в ДНР. Там беспилотники, управляемые опытными операторами, уничтожили несколько наблюдательных пунктов и огневых рубежей ВСУ и ударили по скоплениям живой силы.

ВС РФ после провала украинского контрнаступления перешли к атакующим действиям на нескольких направлениях. Киев пытается отчаянно обороняться, однако ничего не может сделать с мощным натиском наших военных.