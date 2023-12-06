Президентский самолет Ил-96 с российским лидером Владимиром Путиным, на пути в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты) сопровождали истребители Су-35. Видеозапись, демонстрирующую это, показало Минобороны России.

На кадрах видно, что по обе стороны самолета президента России летят по два истребителя Су-35С. При этом каждая из боевых воздушных машин несет ракеты Р-77 и Р-73 класса «воздух-воздух».

По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, истребители обеспечивали безопасность главы государства до посадки Ил-96 в Эмиратах.

Российский лидер прилетел в столицы ОАЭ 6 декабря. В честь его визита в небе появился флаг РФ. Триколор изобразила пилотажная группа, включающая в себя сразу семь самолетов.