Фильм «Брат-3» все же получил прокатное удостоверение и выйдет на киноэкраны страны 17 января 2024 года. Об этом говорится на официальном сайте Минкульта РФ.

Картину, которая получила возрастной рейтинг «18+», снял режиссер Валерий Переверзев. Она никак не связана с первыми двумя частями от Алексея Балабанова. Новый фильм рассказывает о событиях в Тамбове, происходивших в нулевых годах.

В «Брате-3» снялись Павел Бессонов, хорошо известный по сериалу «Кадетство», Владимир и Юрий Торсуевы, Василий Карпенко, рэпер Птаха и Антон Зацепин.

Ранее Минкульт отказался выдавать картине прокатное удостоверение за день до премьеры. Переверзев даже выразил готовность переименовать фильм, чтобы он все же вышел на экраны.