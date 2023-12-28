Продолжение российской популярной комедии «Хлоп» выйдет уже 1 января. Актер Милош Бикович, сыгравший в картине главную роль, во время интервью с журналистами рассказал, как проходил съемочный процесс второй части. Также он поведал о других проектах, в которых принимал участие.

Как отмечает Бикович, некоторые считают «Холоп» обыкновенной комедией. Однако это совершенно не так. В фильме есть глубокий смысл о спасении души человеческой. По словам актера, фильм «Холоп 2» должен понравиться зрителям еще больше, чем первая часть. Он подчеркнул, что в этой картине показывается самое важное в жизни человека – не личные амбиции, деньги и карьера, а родные и близкие люди, которые нас окружают.

«Авторы придумали классный и сложный сюжет — и съемки принесли нам всем огромное удовольствие. Зрителю тоже принесет, я в этом уверен», – заявил Милош Бикович.

Премьера комедийного фильма Клима Шипенко «Холоп 2» состоялась 20 декабря в московском киноцентре. Фильм был представлен режиссером, продюсерами и актерами, сыгравшими основные роли. Главные роли в фильме сыграли Милош Бикович и Аглая Тарасова.