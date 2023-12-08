Российский исполнитель Михаил Шуфутинский высказался о службе своего сына в армии США. По его словам, он не одобрял рвение сына пойти на военную службу, однако он не стал препятствовать его решению.

«Мы думали, что Антон поступит в медицинский, а он вдруг приходит и говорит: “Хочу пойти в армию”… Я спросил, почему он принял такое решение, сын сказал: “Хочу доказать всем и себе, что я настоящий мужчина”», – рассказал артист.

Исполнитель хита «3 сентября» подчеркнул, что его сын сал военным врачом. Он отслужил много лет и не жалел о принятом решении.

49-летний Антон Шуфутинский живет с семьей в США, в Филадельфии. У него с супругой четверо детей: 27-летний Дмитрий, 21-летний Ной, 14-летний Захар и 11-летняя Ханна. По словам Михаила Шуфутинского, он редко видится с внуками и младшим сыном, но они постоянно держат связь. Также у артиста есть старший сын – Дэвид, живущий с семьей в Москве. Дэвид Шуфутинский занимается продюсированием звука в кино.