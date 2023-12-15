Министр иностранных дел Молдавии Нику Попеску заявил, что для вступления страны в Евросоюз скорее всего потребуется уточнять статус Приднестровья. Он отметил, что страну примут в ЕС лишь единым государством.

«Когда мы обсуждаем вещи практические, то мы говорим, что надеемся решить конфликт до момента вступления, но если этого не произойдет, то понадобятся определенные уточнения этого статуса, как будет функционировать вся Молдавия в рамках ЕС – все это мы обсудим с европейскими партнерами», – пояснил Попеску.

Ранее президент Молдавии Майя Санду заявляла, что нельзя исключать вариант вступления в ЕС без Приднестровья. Все вопросы, связанные с непризнанной республикой, можно будет решить позже.

Попеску подтвердил, что Евросоюз готов принять страну именно на таких условиях, соответствующие сигналы от Брюсселя уже получены.