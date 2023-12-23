Популярная певица Мэйби Бэйби (Виктория Лысюк) на концерте в Aurora Concert Hall в Санкт-Петербурге нашла чем удивит поклонников. На разогреве у нее оказался диджей, который отлично завел публику и после появления артистки с композицией «Потряси туда-сюда» зрители были готовы танцевать весь вечер, передает “Фонтанка”.

Не обошлось и без инцидента. После одной из песен на сцену к певице намеревался прорваться один из поклонников, явно перевозбудившийся от атмосферы. Его остановила охрана, а Виктория будто и не заметила никакого конфликта и продолжила свое зажигательное выступление.

На этом концерте Мэйби Бэйби опровергла свой же стереотип о своих поклонниках. Ранее она заявляла, что ее аудитория в основном состоит из мужчин с питерских заводов. Однако выяснилось, что ее с удовольствием случают люди из разных социальных слоев. На концерте присутствовали не только одинокие мужчины, но и семьи с детьми.