По поручению Генпрокуратуры РФ, всем фигурантам дела о стрельбе в школе Брянска смягчены меры пресечения. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах.

Изначально отец стрелявшей в своих одноклассников девочки, сотрудница частного охранного предприятия и директор гимназии были арестованы сроком на два месяца. Также под домашний арест суд отправил заместителя директора учебного заведения.

После вмешательства Генпрокуратуры РФ всех арестованных отпустили. Причина такого решения не сообщается.

Напомним, трагедия в гимназии Брянска произошла 7 декабря. Восьмиклассница открыла огонь по одноклассникам, после чего застрелилась сама. Помимо нее, погибла еще одна ученица. Пятеро школьников оказались в больнице, двоих из них пришлось вертолетом доставлять в Москву.