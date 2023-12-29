О пожаре в Подольском районе Киева заявил мэр города Виталий Кличко. Он уточнил, что пылает одно из складских помещений.

На месте пожара, спровоцированного сильным взрывом, работают экстренные службы, которые пытаются ликвидировать возгорание.

Ранее в телеграм-каналах появилось видео работы украинской ПВО, сбившей ракету точно на жилой дом. Там тоже разгорелся пожар.

Утром 29 декабря ВС РФ провели массированную атаку на тыловые регионы Украины. Под удары попали Староконстантинов Хмельницкой области, Одесса, Днепропетровск, Львов, Черкассы, Запорожье. В Харькове, по словам мэра Игоря Терехова, зафиксировано 22 прилета.

Для атаки были задействованы сперва дроны-камикадзе «Герань-2», а затем крылатые ракеты, выпускаемые с дальних бомбардировщиков Ту-22М3 и стратегических Ту-95МС. Кроме того, сообщалось о пуска двух «Кинжалов» истребителями МиГ-31К.