Одна из ключевых задач специальной военной операции на 2024 год – это «смещение правящего бандеровского режима», заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Он отметил, что эта цель не декларируется явно, но ее достижение неизбежно.

Также Медведев назвал две другие задачи на следующий год. Первая из них – это денацификация и демилитаризация, то есть отказ Киева от нацистской идеологии и разоружение Украины.

Другая чрезвычайно важная цель – это освобождение «маркированных желто-голубым» и временно оккупированных киевским режимом российских городов Николаев, Днепропетровск (пока еще Днепр), Харьков и Одесса.

Ранее Медведев прокомментировал петицию о запрете на Украине селедки под шубой и салата Оливье. Он предложил ввести наказание за приготовление этих праздничных блюд, а также принудительное лечение украинским борщом.