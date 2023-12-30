Количество погибших при обстреле центра Белгорода украинскими ракетами выросло до 10 человек, рассказали в МЧС России. Среди них – один несовершеннолетний ребенок.

Кроме того, сообщается о 45 пострадавших в результате атаки. В их числе ранения получили четверо детей.

Удар был нанесен после 15 часов по московскому времени. МЧС сообщило об атаке на гражданскую инфраструктуру в центре Белгорода, после которой вспыхнуло 10 пожаров. Их оперативно потушили представители экстренных служб.

Изначально глава региона Вячеслав Гладков заявил о гибели двоих детей, но позже эта информация изменилась. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об отправке в Белгород группы медиков. Также он отметил, что городу будет выделена любая необходимая помощь и выразил соболезнования семьям погибших.