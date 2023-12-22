Танцор и шоумен Дмитрий Красилов, более известный под прозвищем «Пухляш», скончался 18 декабря в результате сердечного приступа. Артист вернулся домой со съемок, разделся, но не смог дойти до кровати. У него внезапно остановилось сердце.

22 декабря прошло прощание с Дмитрием. В субботу он будет похоронен в родном городе Заринск. На траурной церемонии были замечены такие известные артисты, как Стас Костюшкин, NILETTO, Елена Борщева, Нелли Ермолаева, рэпер ST и многие другие.

Артист для всех запомнился веселым и позитивным человеком. Он всегда был готов протянуть руку помощи друзьям и знакомым. Мать Дмитрия Красилова не с первого раза смогла начать говорить. Ее голос дрожал, а слезы не давали сказать ни слова. Однако она все же смогла собрать силы и поблагодарила всех присутствующих, кто пришел проститься с Дмитрием. Также она выразила благодарность всем, кто помог Дмитрию освоиться в Москве. Для нее это было очень важно.

Дмитрий Красилов скончался в возрасте 29 лет Он стал известным благодаря участию в шоу «Танцы» и съемке в клипе «Uno» музыкального коллектива Little Big.