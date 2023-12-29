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Утром 29 декабря зафиксирована массированная атака на украинские регионы, пишет издание «Страна.ua». Прямо сейчас грохочут взрывы в Одессе, об ударах сообщают жители Хмельницкой области, Запорожья, Кривого Рога и Днепропетровска.

Кроме того, зафиксированы мощные взрывы в Киеве. Перед ними сообщалось о пусках гиперзвуковых ракет «Кинжал», не исключено, что именно они ударили по столице Украины. Мэр города Виталий Кличко сообщил о работе ПВО.

Кроме того, крылатые ракеты летят в сторону Ровно, местные власти призывают жителей срочно прятаться в укрытиях.

В Хмельницкой области под удар попал военный аэродром в Староконстантинове. Он в последнее время обстреливается регулярно из-за находящихся там фронтовых бомбардировщиков Су-24 с крылатыми ракетами Storm Shadow.