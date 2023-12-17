Известный американский миллиардер и основатель компании Space X Илон Маск во время своего интервью на празднике партии «Братья Италии» премьер-министра Джорджи Мелони, проходившем в Риме, заявил об отсутствии доказательств существования разумной инопланетной жизни в нашей части Галактики.

«Итальянский физик Энрико Ферми задавался очень глубокими вопросами, одним из которых был “где инопланетяне?”. Одним из объяснений будет сказать, что сознание – очень редкая вещь. Я не видел доказательств инопланетян, возможно, в этой части Галактики мы единственные существа с сознанием. Сознание – это маленькая свеча, и мы должны сделать все, чтобы эта свеча не погасла», – заявил миллиардер.

По словам Маска, человечество обязано в ближайшем будущем стать «межзвездным видом», чтобы увеличить шансы на выживание. При этом люди должны научиться колонизировать другие миры, чтобы стать «представителями сразу нескольких планет».