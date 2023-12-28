В офисах, принадлежащих устроительнице «голой вечеринки» Анастасии Ивлеевой, проводятся обыски. Силовики проверяют сведения о незадекларированных доходах блогерши от рекламы в социальных сетях, курсов, реализации газировки и чипсов «Изи пизи».

Кроме того, осуществляется проверка ИП «Узенюк». Сотрудники Федеральной налоговой службы (ФНС) изучают документы по продаже снеков, на которых Ивлеева заработала 445 млн рублей выручки, но показала официально только 37 миллионов. Также претензии предъявляются к курсу похудения «Лютый флекс» и к студии «Ивлеева продакшен».

Вся выручка за прошлый год составила 600 миллионов рублей, рассказал портал «Актуальные новости». Сейчас налоговая подсчитывает, какую часть этих средств блогер заработала в полном соответствии с законом.