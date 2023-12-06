Ошибки в произношении слов на украинском языке теперь вполне могут стать поводом для задержания сотрудниками Службы безопасности Украины. Об этом рассказал военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Он сообщил о нескольких таких случаях. Сотрудники СБУ в настоящий момент осуществляют патрулирование на линии соприкосновения под Купянском вместе с представителями полиции. Они задерживают всех подозрительных лиц, причем поводом для этого может стать неправильное произношение украинских слов.

Патрулирование осуществляется с целью выявления местных жителей, негативно настроенных против киевского режима, а также «шпионов» и «диверсантов». Кроме того, сотрудники СБУ регулярно ищут дезертиров, сбежавших с поля боя и прячущихся в Харьковской области.