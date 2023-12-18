Известная российская актриса Марина Александрова старается не афишировать свою личную жизнь. Артистка предпочитает, чтобы поклонников интересовало исключительно ее творчество, а не семья. Поэтому снимки с супругом Марина публикует в соцсетях очень редко.

Однако актриса решила все же обнародовать фотографию режиссером Андреем Болтенко, являющимся ее мужем. На фото актриса прижалась к плечу супруга, а он прислонился губами к ее волосам. Несмотря на холодную погоду и снег на фоне снимка, Марина Александрова предпочла не надевать головной убор. А вот Андрей Болтенко не стал отказываться от удобной вязаной шапки.

Снимок актриса подписало достаточно лаконично: «Выходной». Стоит отметить, что фото выполнено в черно-белом цвете.

Поклонники актрисы активно стали комментировать фотографию. Многие отметили, что супруги вместе смотрятся невероятно трогательно и нежно. «Вы лучшие!», «Такая нежность», «Всем любви!» – написали комментаторы.