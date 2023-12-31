Главред «России сегодня» Маргарита Симоньян рассказала, что участники «голой» вечеринки уже вырезаны изо всех новогодних шоу.

Она отметила, что особое внимание уделялось Лолите Милявской и Филиппу Киркорову, которых буквально посекундно вырезали из всех проектов.

Несмотря на это, они все же появятся в отдельных шоу, где снимались в качестве ведущих. В подобных проектах полностью их вырезать не получилось.

Напомним, эпизоды с Киркоровым в фильме «Иван Васильевич меняет все» пересняли полностью. Также из новогодней комедии удалили и Анну Асти, также засветившуюся на вечеринке у Ивлеевой.

Симоньян в своем обращении опубликовала реквизиты, чтобы попавшие в опалу артисты могли перечислить средства на СВО.