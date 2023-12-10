Российский актер и телеведущий Марат Башаров решил снова жениться. На этот раз его избранницей стала 36-летняя актриса театра и кино Ася Борисова. Влюбленные состоят в отношениях уже более двух лет. Теперь они решили узаконить свой союз.

Ася призналась, что свадьба запланирована на следующее лето. По словам актрисы, они не хотят делать большое торжество. Однако известно, что актер подарил возлюбленной шикарное кольцо с россыпью из бриллиантов, стоимостью около миллиона рублей.

«Марат уже был женат, и я уже была замужем, мы уже в свое белое платье и черный костюм поиграли», – поделилась Ася.

Марат Башаров официально состоял в браке дважды. Первой его законной супругой была актриса Екатерина Архарова, с которой он развелся после года совместной жизни. Архарова заявила о приступах агрессии со стороны мужа, которые привели ее к госпитализации.

Второй женой Башарова являлась Елизавета Шевыркова. Вместе супруги прожили два года. Причиной развода также стало заявление Елизаветы о побоях со стороны супруга. В браке с Шевырковой у Башарова родился сын Марсель. Также у актера есть старшая дочь Амелия от Елизаветы Круцко, с которой актер состоял в гражданском браке.