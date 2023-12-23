Популярный российский композитор и певец Дмитрий Маликов посетил 20 декабря Ярославль, где выступил в концертно-зрелищном центре «Миллениум» перед сотрудниками одного из местных предприятий, а также устроил спонтанный концерт в местом музее. Соответствующее видео, снятое очевидцами, опубликовал в своем материале портал 76.ru.

«Зал был полон. Песни были и старые, и новые, и виртуозная игра на рояле тоже была. Аплодисменты не утихали! Кто-то из зрителей танцевал», – приводит слова одной из зрительниц концерта автор статьи.

При этом перед концертом Дмитрий Маликов решил посетить Ярославский художественный музей, где он устроил спонтанный концерт на рояле для посетителей и сотрудников учреждения.