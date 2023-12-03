Российский телеведущий Андрей Малахов отреагировал на слухи, что актера Михаила Мамаева не допустили к съемкам в его шоу «Привет, Андрей» в кепке с изображением российского флага. Напомним, что Мамаев опубликовал в своем Телеграм-канале пост о возникшем конфликте со съемочной группой вышеупомянутой передачи. Причиной, по словам актера, стало требование редакторов снять кепку с флагом России.

«Меня попросили снять ее (кепку. — ред.) Я ответил, что не сниму», – написал Мамаев в своем ТГ.

В свою очередь, Андрей Малахов в своих соцсетях опубликовал снимки, на которых видно, что Михаил Мамаев находится в студии в кепке с изображением российского флага и футболке с надписью: «Народный фронт».

«Без комментариев: фото из эфирной студии», — написал Малахов.

Однако был ли действительно конфликт до начала съемок или нет, ведущий не сообщил.

Михаил Мамаев рассказал, что приехал на передачу «Привет, Андрей!» из зоны СВО по просьбе авторов программы, чтобы поздравить всех зрителей с будущим Сочельником в числе Гардемаринов.