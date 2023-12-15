Решение о переговорах с Украиной по ее вступлению в Евросоюз не имеет никакой законной силы и абсолютно ничего не значит для Киева, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

На пресс-конференции по итогам саммита он заявил, что на самом деле ЕС очень далек от расширения. Чтобы продолжать, ему необходимо полностью изменить механизм принятия новых участников, а также решить возникшие проблемы с финансированием.

Принятое на саммите решение является политическим, его юридическая значимость нулевая. При этом Киеву для реального начала переговоров потребуется еще выполнить все условия, поставленные ЕС, передает РИА Новости.

Также Макрон объяснил, что юридическим решением является открытие межправительственной конференции, однако о нем речь пока не идет.