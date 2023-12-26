Известная певица Лолита Милявская рассказала, что после участия в «голой» вечеринки, организованной Анастасией Ивлеевой, она столкнулась не просто с критикой в свой адрес, а с настоящей травлей. Кроме того угрозы также начали получать и организаторы ее концертной деятельности. К тому же, ряд СМИ сообщает, что на запланированные концерты певицы в следующем году зрители начали активно сдавать билеты.

«Угрозы связаны с потерей работы, если мои концерты будут проводить. Но официальных бумаг нет. Это письма в электронном виде. Вот все, что я знаю. Такие письма приходят за подписью общественников, причем они так и подписываются. Иногда приходят в Телеграм-каналы управ, например», – заявила певица.

Ранее представители Дворца культуры «Дружба» в подмосковном городе Чехов заявили об угрозе срыва запланированного на 20 февраля концерта Лолиты. Сотрудник учреждения заявил, что ранее приобретенные билеты люди начали активно сдавать обратно.