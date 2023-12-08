Известная эстрадная певица Лолита Милявская опубликовала новый снимок на своей страничке в популярной социальной сети. Она очень удивила фанатов своим внешним видом – знаменитость заметно сбросила вес. На размещенных снимках артистка предстала в черных облегающих лосинах и пиджаке в стиле оверсайз. Образ Лолита дополнила широкими сапогами кремового оттенка.

Некоторые поклонники восхитились стройностью 60-летней исполнительницы хита «на Титанике», однако большинство выразили обеспокоенность из-за резкого похудения артистки.

«Надеюсь, все в порядке со здоровьем», – написал один из комментаторов. «Даже не поняла, что это она», – подчеркнула фанатка Лолиты. «О боже, это Лолита? Что с ней случилось?», – написал еще один пользователь.

Под постом певицы также собрались и другие комментарии, однако большинство из них выразили обеспокоенность из-за внешнего вида Лолиты, связывая его с возможными проблемами со здоровьем.