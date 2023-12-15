Певица Светлана Лобода после начала специальной военной операции покинула Россию и даже пыталась перейти на украинский язык, чтобы завоевать признание в родной стране. Но довольно быстро поняла, что ничего не получится. На Украине ее не восприняли, в Европе она может зарабатывать только на корпоративах, которые не обеспечивают какого-либо развития.

В результате певица на волне ностальгии за той популярностью, которой пользовалась в России, снова вернулась к русскому языку и представила новую песню «Метелица». Что вызвало волну хейта со стороны немногочисленных украинских поклонников.

В интервью BBC Лобода объяснила, почему вновь решила петь на русском.

«Большая часть Украины говорит на русском языке. Я буду продолжать писать песни на украинском и русском языках для русскоязычной аудитории, потому что она большая», – заявила певица.

Она также отметила, что хотя и говорит на украинском языке, выступает все равно перед русскоязычной аудиторией, поэтому нужно петь на русском. Фактически она признала, что скучает за крупными гонорарами и зрителями, что композиции на русском языке исполнять выгоднее. И поэтому в очередной раз «переобулась».