Елизавета Арзамасова, кадр из передачи "Дуэты"

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В эфир вышел второй выпуск популярного музыкального шоу «Дуэты». Согласно правилам передачи, двадцать популярных российских артистов объединены в дуэты. И до самого своего выступления они не знают, с кем им предстоит выступить в эфире шоу. Только во время исполнения номера открывается зеркальная стена, и звезды видят, с кем им выпала честь выступать на одной сцене.

Российская актриса Елизавета Арзамасова оказалась в дуэте с Родионом Газмановым. Вместе артисты спели композицию Александра Иванова «Боже, какой пустяк». После выступления Лиза не смогла сдержать своих эмоций.

«Я человек не поющий. Спасибо большое за поддержку! Возможно, я испортила программу, но это неважно совершенно», – рассказала звезда сериала «Папины дочки».

Молодую артистку решил поддержать Николай Басков, один из ведущих шоу. Он заверил, что у Арзамасовой все получилось, как надо.

«Такое чувство, что она попала куда-то и не понимает, что происходит», — пошутил, певец, пытаясь разрядить обстановку.