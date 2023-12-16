В эфир вышел второй выпуск популярного музыкального шоу «Дуэты». Согласно правилам передачи, двадцать популярных российских артистов объединены в дуэты. И до самого своего выступления они не знают, с кем им предстоит выступить в эфире шоу. Только во время исполнения номера открывается зеркальная стена, и звезды видят, с кем им выпала честь выступать на одной сцене.

Российская актриса Елизавета Арзамасова оказалась в дуэте с Родионом Газмановым. Вместе артисты спели композицию Александра Иванова «Боже, какой пустяк». После выступления Лиза не смогла сдержать своих эмоций.

«Я человек не поющий. Спасибо большое за поддержку! Возможно, я испортила программу, но это неважно совершенно», – рассказала звезда сериала «Папины дочки».

Молодую артистку решил поддержать Николай Басков, один из ведущих шоу. Он заверил, что у Арзамасовой все получилось, как надо.