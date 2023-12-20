Телеграм-канал TrackANaziMerc, который предоставляет информацию об иностранных наемниках на Украине, сообщил о ликвидации под Авдеевкой американского «солдата удачи» Итана «Хантера» Хертвека.

Бывшему морпеху из США был 21 год. Он приехал на Украину в 2023-м под видом военного медика и успел принять участие в серьезных боевых действиях на самых горячих участках.

Помимо этого, Хертвек был частым посетителем канала TrackANaziMerc. Его авторы отмечают, что когда там появилась публикация об американце, он в комментариях начал оскорбительно высказываться в адрес российских военнослужащих, высмеивать их.

«Впервые после того, как мы опубликовали пост об Итане, он зашел в наш чат, где высмеял наш чат и русских солдат», — пояснили авторы канала.

Они также добавили, что 15 декабря Итан вместе со своим подразделением попал под обстрел ВС РФ и был ликвидирован.