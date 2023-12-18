Участники жюри шоу «Суперстар» восторженно прокомментировали выступление певца Алексея Глызина, исполнившего композицию «Если ты уйдешь».

Наибольшее восхищение песня вызвала у женской части жюри. Наташа Королева и Лера Кудрявцева поинтересовались у исполнителя, кому из них он посвятил эту композицию. Глызин ответил, что обоим. Это немного задело телеведущую.

«Каждая женщина должна чувствовать, что поют ей одной. Я не люблю такое. Не оправдывайся», — возмущенно заявила Кудрявцева.

Впрочем, она все же поставила Глызину высшую оценку, как и остальные участники жюри, из-за чего исполнитель остался в лидерах проекта. Вылетел же на этот раз Алексей Гоман. В программе осталось пять участников, которые продолжают бороться за победу.