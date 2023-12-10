В первом выпуске третьего сезона популярного музыкального шоу «Дуэты», транслируемом на телевизионном канале «Россия-1», на одной сцене выступили легендарный советский и российский артист Юрий Антонов и популярная певица Алсу.

78-летней певец продемонстрировал на сцене шоу, что его вокальные данные все еще в прекрасной форме. Однако из-за болезни ног Антонову было трудно стоять на сцене. Поэтому в начале совместного номера артист сидел на стуле, а когда зеркальная стена поднялась он встал и подошел к своей партнерше по выступлению – Алсу. Держась за певицу, Антонов допел свой знаменитый шлягер «Зеркало» до конца.

«Я умираю от смущения, честно говоря. Такое внимание. Звезды нашей эстрады. Я еще не в архиве, но в общем… А это же молодежь», – отреагировал на комплименты ведущих шоу Николая Баскова и Сергея Лазарева после выступления Юрий Антонов.

При этом Алсу заявила, что всегда мечтала выступить на одной сцене с легендарным советским артистом.