Певец Сергей Лазарев убрал со всех интернет-площадок клип на композицию «Так красиво». Исчез он и из видеохостинга YouTube, где успел набрать более шести миллионов просмотров, пишет «Газета.ру».

1 декабря Выборгский районный суд Петербурга за пропаганду ЛГБТ в клипе на песню Лазарева оштрафовал музыкальный телеканал «Айва-ТВ». В Роскомнадзоре пояснили, что в ролике показаны отношения между девушками, которые потенциально демонстрируют гомосексуальные предпочтения чувственным взаимодействием лиц.

Клип был снят в 2017 году. Сейчас при попытке открыть его на YouTube, многие пользователи видят лишь надпись о том, что видео недоступно.

Телеканал Aiva показал видеоролик в августе и сентябре текущего года. По решению суда, за пропаганду нетрадиционных отношений калану придется заплатить штраф в полмиллиона рублей.