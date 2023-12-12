Соединенные Штаты «потеряют лицо» перед всем миром, если допустят поражение Киева. Такое заявление в интервью изданию The Guardian сделал второй президент Украины Леонид Кучма.

Он отметил также, что президент США Джо Байден все еще имеет возможность убедить Конгресс в необходимости продолжения поставок военной помощи Киеву. В противном случае повторится ситуация с Афганистаном, когда Вашингтон бросил страну на произвол судьбы и фактически расписался в своем бессилии.

Также Кучма заявил, что не устает надеяться на «победу Украины» в конфликте даже несмотря на значительно сократившуюся военную помощь Запада.

Напомним, Леонид Кучма пока остается единственным президентом Украины, которому удалось оставаться на этом посту два срока. Также он возглавлял контактную группу по урегулированию конфликта на Донбассе с 2015 по 2020 годы.