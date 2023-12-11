Телеведущая и блогер Ксения Собчак связалась с продюсером Иосифом Пригожиным, чтобы выяснить причину его внезапной госпитализации. Он заверил, что повода для паники нет, сообщает сайт телеканала НТВ.

«Просто сильный грипп, есть подозрение на пневмонию, лежу в Лапино у Курцера. С чего паника, не понимаю», – сообщил продюсер журналистке.

54-летний муж певицы Валерии в этом году уже попадал в больницу. В апреле, на съемках шоу «Звезды сошлись» он почувствовал себя плохо. Коллеги разглядели признаки инсульта и вызвали врачей, но все обошлось.

Сам Пригожин считает причиной ухудшения своего состояния последствия коронавирусной инфекции. В марте он второй раз переболел Covid-19.