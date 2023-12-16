Фантастический фильм Зака Снайдера «Мятежная Луна, часть 1: Дитя огня» поступил в американский прокат. При этом критики встретили новую картину крайне негативными отзывами. Рейтинг «свежести» фильма на портале Rotten Tomatoes составляет жалкие 24%.

«Получилась крайне муторная тягомотина. 134 минуты адской нудятины изредка перебивает лишь жалость за впустую растраченный талант актеров. Снайдер пытается вытащить хоть йоту оригинальности из архетипов, которые существовали до него, но никогда не выглядели настолько никчемными», – написал главный критик IndieWire Дэвид Эрлих.

По его словам, данная картина является худшим из творения Зака Снайдера за всю его карьеру. При этом Эрлих поставил «Мятежной Луне» оценку два с минусом.