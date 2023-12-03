Известная российская певица, дочь Аллы Пугачевой, Кристина Орбакайте вернулась в Россию. Артистка появилась на фестивале «Песня года». Орбакайте с радостью позировала для фотографов, однако общаться с представителями СМИ наотрез отказалась. Певица для вечера выбрала элегантный образ. Она надела шелковое платье, дополненное украшениями. Необычной деталью стал белый цветок, красовавшийся на ее плече.

Также на ковровой дорожке были замечены такие знаменитости, как Филипп Киркоров, Клава Кока, Анти Лорак, Алсу, Сергей Лазарев, Ольга Бузова, Николай Басков, Лера Кудрявцева, Юрий Антонов.

Напомним, что Орбакайте переехала из России вместе с супругом и дочерью в США в октябре 2022 года. Но в ноябре 2023 года стало известно о возвращении Орбакайте на российское телевидение. 27 ноября на Первом канале вышел новый сезон сериала «Тест на беременность». Кристина Орбакайте сыграла в нем одну из главных ролей – главврача Нину Артамонову.