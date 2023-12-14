Стало известно о начале съемок новой спортивной драмы «Финал». Эта картина расскажет о триумфе российской мужской сборной по волейболу на Олимпийских играх в 2012 году. Лента должна выйти в 2025 году.

Работа над фильмом ведется киностудией Творческое объединение «Мистерия» при участии венгерской кинокомпании Service Film Positive Productions. Съемки частично велись в Будапеште, затем продолжились в Москве. За постановку и сценарий картины отвечают братья Владимир и Олег Пресняковы, для которых эта работа является режиссерским дебютом

Образ главного тренера сборной России воплотит на экране актер Денис Шведов. Роль его экранной супруги досталась Кристине Асмус. Также в фильме примут участие и другие знаменитые российские актеры, такие как Сергей Шакуров, Ирина Пегова, Михаил Тройник.

По словам Дениса Шведова, он помнит, как смотрел матч 2012 года в прямом эфире. Он помнит, как переживал за сборную России и какие сильные эмоции испытал во время триумфа российской команды.