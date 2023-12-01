Военный корреспондент Александр Коц отметил, что продолжительность специальной военной операции сейчас предсказать практически невозможно. Очень многое зависит от преследуемых Россией целей.

Так, с полным освобождением Донбасса вполне можно уложиться в срок до года и завершить СВО в 2024-м. Если же будет поставлена задача дойти до Киева или установить контроль над всей территорией Украины, процесс затянется на несколько лет.

«Если нам надо брать всю Украину, то это вообще на долгие годы. Поэтому сначала надо определить, что нам нужно, и только потом называть сроки», — пояснил военкор.

Еще один фактор, который может повлиять на продолжительность спецоперации – это состояние украинской армии. Если после Нового года она снова начнет получать ресурсы от Запада, то вполне может на отдельных участках фронта добиться каких-то локальных успехов. В противном случае ее положение будет плачевным.